Berchem en Deurne bij de eersten die uitpakken met bijzondere kerstverlichting

We zien ze de voorbije weken zowat overal hangen, kerstverlichting. Wit, gekleurd, opvallend of eerder ingetogen, maar wat we niet vaak zien is kerstverlichting op zonne-energie. De districten Berchem en Deurne kiezen voor deze duurzamere lichten en behoren zo tot eersten in Europa met zo'n feestverlichting.