De stad Antwerpen reikt eind september de monumentenprijs Het Erfgoedjuweel uit en is op zoek naar de publiekslieveling. Iedereen kan van 18 augustus tot en met 14 september een stem uitbrengen op een van de vijf finalisten van Het Erfgoedjuweel: Ellermanstraat 48, Kaasstraat 17, Oude Beurs 27, Paardenmarkt 47 of Zwartzustersstraat 44. Elk pand heeft een uniek restauratieverhaal dat je kan vinden op www.erfgoedjuweel.be. Ook wie stemt, maakt kans op een prijs: een overnachting in het historische hotel August. Antwerpen is rijk aan panden met erfgoedwaarde, van woningen en kantoren tot industriële complexen. Ze zijn een zichtbare getuige van een stukje geschiedenis van de stad. Dankzij inspirerende herbestemmingen en restauraties maken ze ook deel uit van de toekomst van de stad. Om deze initiatieven te belonen reikt stad Antwerpen de monumentenprijs Het Erfgoedjuweel uit. De publiekslieveling en de favoriet van de vakjury krijgen elk een prijs van 4000 euro. Ook wie stemt maakt kans op een prijs. Vier duo’s krijgen een overnachting in hotel August, de winnaar van de voorloper van Het Erfgoedjuweel: Het Schoonste Gebouw. In januari 2021 lanceerde stad Antwerpen de oproep voor Het Erfgoedjuweel. Iedereen die de afgelopen vijf jaar een pand had gerestaureerd, gerenoveerd of herbestemd, kon meedoen. Uit 21 kandidaten selecteerde een vakjury van erfgoedexperten vijf finalisten. Zij strijden nu om de felbegeerde titel. Burgemeester Bart De Wever: “Opvallend aan deze selectie voor Het Erfgoedjuweel is dat vier van de vijf finalisten privéwoningen zijn, die een nieuwe toekomst kregen. De vijfde kandidaat toont een uniek stuk erfgoed in de oudste kern van de stad en is door iedereen te bezoeken.”Ellermanstraat 48: verbouwing van een art-nouveauwoonhuis met herbestemming tot twee duplexappartementen aan park Spoor Noord; Kaasstraat 17, Het Groot Radt van Avonturen: verbouwing van een 16de-eeuws traditioneel diephuis met herbestemming tot winkelpand met drie studio’s, in de schaduw van het stadhuis; Oude Beurs 27, Hofkamer Den Wolsack: doordachte restauratie van een 18de-eeuwse pronkkamer in de achtertuin met herbestemming tot ontvangst- en vergaderruimte; Paardenmarkt 47: restauratie van een vervallen 16de-eeuwse winkelwoning, met herbestemming tot handelspand met twee appartementen; Zwartzustersstraat 44: restauratie van de voorgevel tot authentieke en waardevolle blikvanger.Meer over de vijf finalisten te weten komen, kan op verschillende manieren:op de website www.erfgoedjuweel.be waar de finalisten zichzelf voorstellen in korte reportages en voor- en na-foto’s van het restauratieproces tonen; door ‘Het Erfgoedjuweel on tour’ in Shopping Center Grand Bazar aan de Groenplaats te bezoeken van 18 augustus tot en met 14 september tijdens de openingsuren van het Shopping Center; door de panden te bezoeken tijdens Open Monumentendag op zondag 12 september 2021. Reserveren vooraf is verplicht, alle info staat op www.erfgoedjuweel.be.Stemmen kan eenvoudig online via www.erfgoedjuweel.be of op papier in het Grand Bazar Shopping Center van 18 augustus tot en met 14 september. Ook bij de finalisten kan gestemd worden tijdens Open Monumentendag. Op maandag 27 september worden de publiekswinnaar en de winnaar van de vakjury bekendgemaakt. Foto Oude Beurs 27, copyright Lucid