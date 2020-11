Berchem maakt speeltuinen toegankelijker voor kinderen met een beperking

De districtsraad van Berchem keurde een motie van districtsraadslid Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) goed dat openbare speelterreinen meer toegankelijk moet maken voor kinderen met een beperking. Het district zal eerst de toegankelijkheid van haar bestaande speelterreinen in beeld brengen. In de toekomst is het de bedoeling dat bij elke heraanleg van een speeltuin, minstens één speeltoestel toegankelijk is voor iedereen, ook voor kinderen met een beperking.

"Met deze motie schakelen we een versnelling hoger" zegt Open Vld-districtsraadslid Willem-Frederik Schiltz. "Deze bijzondere tijden tonen aan dat speeltuinen een belangrijke sociale functie hebben, ook voor kinderen met een beperking. Het is belangrijk dat zij zich welkom voelen en ten volle plezier kunnen beleven op speeltuigen.”

Met het in kaart brengen van de toegankelijkheid zal Berchem kort op de bal kunnen spelen en deze waar nodig snel verbeteren. Door per speeltuin minstens één speeltoestel te voorzien dat ook gebruikt kan worden door kinderen met een beperking, van welke aard dan ook, wil Berchem bij de beste leerlingen behoren op het vlak van integrale toegankelijkheid van speelterreinen.

Ook districtsschepen van Jeugd, Kris Gysels (Open Vld) is blij met deze motie. “Deze motie juichen we zeker toe. Bij een heraanleg houden we nu reeds rekening met de 7 B’s van integrale toegankelijkheid en de principes van universal design." zegt Gysels. "Toch is het belangrijk dat we stappen blijven zetten richting een meer integrale toegankelijkheid, waarbij we aandacht hebben voor ieder kind, ook voor kinderen met een beperking. We gaan voor duidelijk maatwerk.”

(Foto: © Belga)