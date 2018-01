Berchem ontslaat trainer Nicky Hayen

Berchem heeft haar trainer Nicky Hayen ontslagen. Een verrassing is dat niet. Hayen zette bij Berchem een rampzalige reeks neer. In de 7 wedstrijden dat hij er trainer was, pakte hij amper 1 punt. 1 op 21 dus en daarom was zijn positie onhoudbaar.



Berchem beleeft een redelijk rampjaar. Het staat op een na laatste in de eerste amateurliga en Hayen was al de vierde trainer dit seizoen. Na het vertek van Jonas De Roeck in augustus kwam Geert Emmerechts. Maar hij mocht na goed 2 maanden al opstappen. Assistent Kevin Van Haesendonck nam toen even over tot Hayen kwam. Nu ook die alweer weg is, zal Van Haesendonck opnieuw hoofdtrainer worden. En dat al zeker tot het einde van dit seizoen.