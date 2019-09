Het heeft niet mogen zijn voor Antwerp. The Great Old heeft zich niet kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het werd een waanzinnige wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion tegen AZ Alkmaar. Met een sterk rood-wit. Maar twee sterkhouders van de ploeg, Dieumerci Mbokani en Didier Lamkel Ze, gooiden de eigen ruiten in met twee domme rode kaarten. Na verlengingen won AZ uiteindelijk met 1-4.