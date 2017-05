Berchemse kampioenen hopen op ontvangst stadhuis

Bij voetbalclub Berchem zijn ze stilaan aan het ontwaken uit de roes van hun titel afgelopen zondag. Maar ze blijven op het Rooi wel dromen van nog meer festiviteiten.



Want na het volksfeest van zondag hopen ze bij Berchem ook ontvangen te worden in het Antwerpse stadhuis. Zoals dat ook gebeurd is bij de promotie van Antwerp. Berchems districtsvoorzitter Evi Van der Plancken bekijkt met het stadsbestuur hoe het de kampioen van de tweede amateurliga B gepast kan huldigen. Het seizoen zit er overigens nog niet op voor Berchem. Want volgend weekend speelt het nog een match tegen Knokke om uit te maken wie de kampioen der kampioenen is in de Tweede Amateurliga.