Berchemse Tuinstraten krijgen steeds meer vorm

Met het project Tuinstraten willen de stad Antwerpen en het district Berchem enkele dichtbevolkte woonstraten in Oud-Berchem vergroenen. In het kader hiervan kwamen bewoners uit deze straten zaterdag 17 maart, samen in het cultuurcentrum (ccBe) om het definitieve ontwerp voor hun groene droomstraat te bekijken. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in het najaar van 2018.

Voor het project van de Tuinstraten, waarbij iedereen in de straat een groene strook voor de deur krijgt, komen vier Berchemse straten in aanmerking, met name de Wasstraat, de Woeringenstraat, de De Brouwerstraat en het grootste deel van de Berthoutstraat.

Bewoners van deze straten hebben zelf het straatbeeld al verfraaid met geveltuintjes, bebloemde boomvakken en hier en daar een bloembak. Om de straten een nog groener karakter te geven, willen de stad Antwerpen en het district Berchem de straatjes nu heraanleggen en ze omvormen tot echte Tuinstraten.

“Het project is een primeur voor zowel het district Berchem als de stad Antwerpen. Hier worden voor het eerst en op vrij grote schaal permanente Tuinstraten aangelegd. Op sommige plaatsen in de straatjes wordt er tot wel 65 procent vergroend”, zegt districtsvoorzitter Evi Van der Planken.