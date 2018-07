Bereikbaarheid stadsdiensten op woensdag 11 juli

Op feestdag woensdag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap) zijn een aantal stadsdiensten open volgens de normale regeling.

Zo verloopt de afvalophaling op 11 juli zoals gewoonlijk. Ook de containerparken, bibliotheken en stedelijke zwembaden zijn open op 11 juli volgens de gewone zomerregeling. De andere sportinstellingen zijn gesloten. De stedelijke musea en het Maagdenhuismuseum zijn open. Een uitzondering is het Vleeshuis, aangezien dat volgens de reguliere werking open is van donderdag tot zondag.

Op www.antwerpen.be staan de openingsuren vermeld per dienst op de webpagina van de dienst zelf. Burgers zoeken het best van tevoren op de website op of de locatie die ze willen bezoeken al dan niet geopend is of dat er aangepaste openingsuren gelden, of nemen rechtstreeks contact op met de locatie.

Wie twijfelt, kan vandaag en dinsdag van 9 tot 17 uur het stedelijk contactcenter bellen voor meer informatie op het telefoonnummer 03 22 11 333. Op woensdag 11 juli is het stedelijk contactcenter gesloten.