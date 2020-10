Beren van Beerschot peuzelen Kanaries met huid en haar op

Beerschot heeft zaterdag op de negende speeldag van de Jupiler Pro League de spektakelwedstrijd gewonnen met 6-3 van STVV. Tijdens de rust stond het al 5-1. De supporters moesten niet lang wachten op het Kiel voor een eerste doelpunt. Holzhauser (2.) vond tussen verschillende Kanaries een gaatje om het openingsdoelpunt binnen te schilderen. Na een kwartier was het weer de Oostenrijker die bepalend was. Als aangever bracht hij de bal uitstekend voor doel zodat Tissoudali (17.) kon binnenkoppen. Vervolgens ging Tissoudali neer in de zestien na een haakfout van Caufriez. Holzhauser (24.) faalde niet. De ratten gingen verder op hun elan. Na het halfuur was het andermaal Tissoudali (34.) die achter aan het kanon stond. De Kielse honger was nog steeds niet gestild. Brogno (42.) kon na andermaal slecht verdedigen op een stilstaande fase het vijfde paarse doelpunt maken. STVV kon toch eens tegen prikken. Filippov (44.) lobte de bal netjes in doel. Na een flater in de verdediging, snel in de tweede helft, kon Suzuki (49.) nog eens scoren voor de ploeg uit Limburg. Coulibaly (57.) haalde, als die er al was, het sprankeltje hoop bij de uitploeg helemaal weg. Al kon Nazon (74.) wel nog scoren.

Beerschot klimt naar een derde plaats met achttien punten. Volgende week staat de derby tegen Antwerp op het programma.

Foto Belga