Nieuws Berg afval in lichterlaaie: dikke, zwarte rookpluim tot ver te zien.

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Vanmorgen is er brand ontstaan bij het afvalverwerkend bedrijf Remondis-De Vocht in Reet. Een grote berg afval had er vuur gevat achteraan op het bedrijfsterrein.