Bernd Storck in the picture als mogelijke opvolger van Bölöni

In voetbalkringen wordt er stevig gespeculeerd op Bernd Storck, de trainer van Cercle Brugge, als mogelijke opvolger van Laszlo Bölöni bij Antwerp.

De geruchtenmolen kwam op gang toen Bölöni zelf zei dat een vertrek een optie is omdat hij met Antwerp het maximale bereikt heeft. Nadien nuanceerde hij zijn uitspraak, maar er zal nog stevig gepraat worden op de Bosuil. De Roemeen is sinds juli 2017 T1 bij Antwerp en heeft een mooi parcours afgelegd. Zijn verdienste staat niet ter discussie en Antwerp zal zeker met de trainer aan tafel zitten over een contractverlenging. Maar de kans dat beide partijen geen overeenkomst bereiken, is niet ondenkbaar.

De equipe rond Paul Gheysens zal allicht een plan B smeden voor het geval Bölöni de club zou verlaten. Namen die genoemd worden zijn Michel Preud'homme, Ivan Leko en Bernd Storck. Die laatste verlengde zijn contract met Cercle Brugge niet, is ambitieus en heeft bij Cercle en Moeskroen zijn waarde bewezen. Al is degradatievoetbal natuurlijk niet hetzelfde als aan de top spelen. Maar momenteel is en blijft Laszlo Bölöni nog in het zadel bij RAFC. Wanneer hij met het Antwerps-bestuur aan tafel zit, is niet duidelijk, wellicht na de bekerfinale tegen Club Brugge ... als die gespeeld kan worden.

(foto © Belga)