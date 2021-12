Beroep bij Raad van State tegen de nieuwe coronamaatregelen

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman en Brussels parlementslid Lotte Stoops nemen zondag voor Groen deel aan het cultuurprotest. Met een boodschap: Ze vragen dat Vlaams minister-president Jan Jambon een langetermijnvisie uitwerkt voor de cultuursector. Een schakelplan is ook nodig volgens de Groenen, zodat het meteen duidelijk is wat er moet gebeuren wanneer Covid-19 opnieuw opflakkert. 'We sporen minister-president Jambon aan om eindelijk werk te maken van een langetermijnplan voor de sector, waarbij bijvoorbeeld rekening gehouden wordt met zaalcapaciteit en ventilatienormen, in plaats van telkens alles dicht te gooien, van het sportpaleis tot een kleine theaterzaal voor honderd mensen', opent Meuleman. Nu de omikronvariant dominant lijkt te worden, heerst er opnieuw onzekerheid. Daarom is er net nu nood aan een logisch, uitlegbaar en voorspelbaar beleid. De Groene parlementsleden vinden dat minister-president Jambon de cultuursector hierbij in de steek heeft gelaten. 'Terwijl de sector langzaam gewurgd wordt, staat Jambon met de handen in de zakken toe te kijken. Dat is werkelijk stuitend', klinkt het bij Meuleman. 'De mentale impact gecreëerd door de willekeur in het beleid is enorm: maanden werken aan een voorstelling om dan abrupt alles te moeten annuleren: zowel voor artiesten als publiek is dat telkens weer een enorme klap', vervolgt Brussels parlementslid Stoops, die zelf regisseur is. Zij kaart aan dat het 'jojobeleid' en de 'overhaaste' beslissing om de cultuurzalen en bioscopen te sluiten financieel zal blijven nazinderen. Groen pleit dat er opnieuw extra steunmaatregelen komen voor de cultuursector.Foto Belga