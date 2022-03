Beroep ontploffing Paardenmarkt laat anderhalf jaar op zich wachten

Er opent een nieuw vaccinatiecentrum in het districtshuis in Merksem. De vraag naar vaccinatie neemt af en dus zijn de grote vaccinatiedorpen steeds minder nodig. Het vaccinatiedorp in Antwerp Expo werd in februari al gesloten. En in Kinepolis wordt de capaciteit verder afgebouwd. Antwerpen wil er nu voor zorgen dat burgers nog altijd op een aantal vaste locaties terechtkunnen voor een prik. Er bestaan al drie kleinere vaccinatiepunten: in de ZNA-ziekenhuizen Sint-Erasmus en Stuivenberg en een op het Kiel. Daar komt nu dus een vierde plek bij: het districtshuis in Merksem. En binnenkort opent er nog een vaccinatiecentrum op een vijfde locatie.