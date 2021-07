Bert Gabriëls trapt ATV-vertellingen op gang

Vanaf 1 juli kan je in Deurne vreemde vogels tegenkomen. "Opendoek", de koepelvereniging van het amateurtheater, lanceert dan een interactief spel op de smartphone. "Het genootschap van de vreemde vogels" is de titel en het is in de eerste plaats bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen. Het is een van de projecten waarmee "Opendoek" uitpakt als alternatief voor hun zomerfestival. Wie het spel wil spelen, moet in Deurne zijn.