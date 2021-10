In het centrum van Mortsel veroorzaakt een ontspoorde tram woensdagavond heel wat verkeershinder. Dat zegt de lokale politie van de zone Minos. Een tramstel belandde er door een fout bij een wissel naast de sporen op het Gemeenteplein en reed er ook een verkeerslicht omver. De tram telde slechts twee inzittenden en zij bleven ongedeerd. Het ongeval veroorzaakt wel verkeershinder omdat de verkeerslichten op het Gemeenteplein, een druk punt pal in het centrum van de stad waar drie verkeersassen elkaar kruisen, tijdelijk buiten dienst zijn. De politie is ter plaatse om alles in goede banen te leiden.Foto Facebook Ge zè van 't stad as ge...