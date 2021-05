Beruchte overvaller/inbreker ontsnapt eerst, maar wordt dan toch geklist

De lokale recherche van Politiezone Antwerpen startte een onderzoek na een poging tot overval op een tankstation in Berchem. De verdachte die in beeld kwam, kon gelinkt worden aan een woninginbraak in Essen. Daar werd een voertuig gestolen dat gebruikt werd bij twee feiten aan tankstations in Schoten. Naar aanleiding van één van deze feiten vond er een achtervolging plaats in Antwerpen waarbij het gestolen voertuig werd achtergelaten, maar de verdachte kon ontkomen.

Verder onderzoek deed vermoeden dat dezelfde verdachte in aanmerking kwam voor een woninginbraak in Ekeren waarbij een voertuig werd gestolen. Dat werd nadien gebruikt in Bonheiden, waar opnieuw een tankstation geviseerd werd. Dit gestolen voertuig werd achtergelaten in Mechelen. De lokale recherche kon een ouder feit terugvinden met een gelijkaardige modus operandus, waardoor er een verdachte in beeld kwam.

Een eerste huiszoeking bleef zonder resultaat, maar kort nadien werd een voertuig gestolen in Mortsel dat dezelfde dag na een achtervolging gestopt werd in Antwerpen. De bestuurder betrof de verdachte. Deze kon na een bezoek aan het ziekenhuis ontkomen aan de politie, ondanks een intensieve zoekactie. Een dag later kon de man alsnog gevat worden door ploegen van de PZ Minos en het srt van PZ Antwerpen na een inbraak in een nachtwinkel in Mortsel.



Verder onderzoek in samenwerking met PZ Schoten en PZ Bodukap kon de man linken aan meerdere feiten.De verdachte man komt in aanmerking voor 3 woninginbraken waarbij een wagen werd gestolen, 2 overvallen op tankstations, 1 overvalpoging in Berchem, 1 mislukte diefstal van een wagen in Bonheiden, 2 achtervolgingen waarbij heel wat mensen in gevaar werden gebracht, 2 feiten van verboden wapendracht en 2 inbraken in voertuigen. De man van 29 werd gearresteerd, voorgeleid en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Foto Politie Antwerpen