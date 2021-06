Beruchte overvallers slaan man met een verkeersbord

Voormalig Antwerps burgemeester Bob Cools heeft een boek geschreven. Cool(s') Parcours is deels een autobiografie, maar de socialist kijkt ook naar het heden. Hij vindt dat er te weinig gesproken wordt over de allochtone werkkrachten, die de economie in de stad mee draaiende houden. En die volgens hem allemaal Antwerpenaren zijn. Bob Cools stelde zijn boek vanochtend voor bij Radio Minerva op Linkeroever, waar hij al sinds jaar en dag woont.