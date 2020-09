Beruchte vandaal steekt fiets in brand

De politie heeft de oom van de 12-jarige Ilias opgepakt voor ontvoering. Ilias was vermist sinds donderdagochtend. Er werden allerlei zoekacties op het touw gezet voor hem. Vanmiddag kwam dan het verlossende bericht dat hij gezond en wel gevonden was. Dat gebeurde in Wallonië, in Steenkerke. De jongen vertoefde bij zijn oom. De politie had eerder vandaag al een oproep gedaan aan de oom om zich te melden, omdat ze vermoedde dat hij meer wist over de ontvoering. De man woont normaal in Berchem, maar hij had aan zijn familie laten weten dat hij in Frankrijk in quarantaine zat, omwille van het Coronavirus. De oom is nu gearresteerd op verdenking van ontvoering van een minderjarige. Hij verschijnt straks voor de onderzoeksrechter.