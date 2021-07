Nieuws Berx: "In vier Antwerpse gemeenten gaat het snel de verkeerde kan op"

Het aantal corona-besmettingen neemt weer toe in onze regio. voorlopig leidt dat niet tot meer opnames in de Antwerpse ziekenhuizen, het zijn vooral jongeren die besmet raken met covid. Het gaat om tieners en jongeren tot 29 jaar. Ze raken vaak zieker dan verwacht. In vier Antwerpse gemeenten gaan de cijfers opvallend snel de verkeerde kant op.