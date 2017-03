Berx schorst gewijzigde belastingregels van Zwijndrecht

De gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx, heeft gewijzigde belastingregels van de gemeente Zwijndrecht geschorst. De regels betekenen een belastingverhoging voor de bedrijven, waarop de lokale afdeling van ondernemersorganisatie Voka de situatie had aangeklaagd.

Zwijndrecht schafte eind vorig jaar bepaalde vrijstellingen van een taks op drijfkracht af. Volgens Voka moeten twaalf bedrijven daardoor samen 2,1 miljoen euro meer belastingen betalen. Ze dienden klacht in bij de provinciegouverneur. Die schorste recentelijk de belasting, onder meer omdat ze een al afgesloten aanslagjaar betrof.

"Wij zijn zeer verheugd dat de gouverneur het gemeentebestuur van Zwijndrecht vraagt haar huiswerk opnieuw te maken", reageert Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van de Antwerps-Wase Voka-afdeling. Hij wijst ook op "onbehoorlijk bestuur" omdat er geen impactonderzoek vooraf plaatsvond. De impactstudie is evenwel geen verplichting, maar een advies uit een Vlaamse omzendbrief. De gemeente kan er op ingaan of niet. Alleszins heeft de gemeente nu 60 dagen om het besluit in te trekken, gemotiveerd te rechtvaardigen of aan te passen. Nadien heeft de Vlaamse regering nog 30 dagen de tijd om de regels alsnog te vernietigen.

De gouverneur wees er nog op dat gemeenten een "ruime fiscale autonomie" hebben. Het zou dus kunnen dat de belasting voor komende aanslagjaren wel rechtsgeldig wordt opgelegd. Daarop stelt Voka dat dat gevolgen kan hebben voor lopende of toekomstige investeringsplannen. "We blijven in gesprek met het bestuur om samen met de bedrijven de impact in detail te berekenen en Zwijndrecht te overtuigen een bedrijfsvriendelijk klimaat te scheppen", aldus Luwel nog.