Beschuldigde wil proces voor moord op z’n vriendin niet bijwonen

De kans is groot dat de stoel van de beschuldigde op het assisenproces over de moord op Nancy De Landtsheer (51) leeg blijft. Carlos Machado Lopes Correia (43) heeft namelijk te kennen gegeven dat hij zijn proces niet wil bijwonen.

Er zijn al wel vaker assisenprocessen gevoerd in afwezigheid van de beschuldigde. Maar dan was de beschuldigde meestal voortvluchtig. Een beschuldigde die in de gevangenis zit en zijn proces gewoonweg niet wil bijwonen, is vrij ongezien. Nochtans staat er veel op het spel voor Carlos Machado Lopes Correia, want hij staat volgende week terecht voor de moord op zijn vriendin.

Als hij schuldig wordt bevonden, dan riskeert hij een levenslange opsluiting. Zijn advocaten hebben hun uiterste best gedaan om de veertiger te overtuigen van het belang van zijn aanwezigheid op de zitting, maar hij blijft weigeren.

Eind volgende week beslist een volksjury over de schuld van Carlos. Hij wurgde zijn vriendin Nancy op 4 juli 2018 in hun appartement aan de Arendshoflaan in het Antwerpse district Deurne na jaren van partnergeweld. Maandag gaat het eigenlijke proces van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Normaal gezien volgt daarna het verhoor van de beschuldigde. Als Carlos niet komt opdagen, zal men meteen met de getuigenverhoren beginnen.

