In Antwerpen is een beschutte werkplaats aan het Kielsbroek vanochtend ontruimd. Er kwam een bommelding binnen.

Er werd tweemaal een sweeping uitvoerd met een speurhond, maar er werd niets gevonden. 102 aanwezigen werden tijdelijk in een sporthal in de buurt opgevangen en de operationele fase van het rampenplan was even van kracht.

(foto Google Street View)