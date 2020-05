Beslissing over jeugdkampen en speelpleinwerkingen op komst

Vandaag beslissen de regeringen van ons land wellicht of en onder welke voorwaarden de jeugdkampen en speelpleinwerkingen deze zomer kunnen doorgaan. Dat meldt de VRT en is door het kabinet van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) bevestigd.

De voorbije weken heeft de jeugdsector samen met experten een advies uitgewerkt dat moet dienen als basis voor de beslissing. 'We hebben ons de laatste weken vooral goed voorbereid. We hebben bijzonder constructief samengewerkt met de hele jeugdsector om protocollen en draaiboeken uit te werken, en die af te stemmen met experten, om zo een goed advies te geven over de beslissing', zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

(bron VRT - foto Pixabay)