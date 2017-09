Beslissing over Saeftinghedok opnieuw uitgesteld

Komt het Saeftinghedok midden in Doel te liggen of niet? Het is nog even wachten op een antwoord op die vraag, want de Vlaamse regering heeft de beslissing over dat nieuwe havendok in de Antwerpse haven uitgesteld. Het havenbestuur pleit al langer voor een uitbreiding van de overslagcapaciteit. Maar de Vlaamse regering onderzoekt ook de alternatieven waarbij Doel niet moet wijken voor een nieuw havendok. Dat onderzoek zal nog minstens zes maanden duren. Het moet duidelijk maken wat de impact is van de verschillende uitbreidingsmogelijkheden op de mobiliteit. En wat het effect zal zijn van de Oosterweelverbinding. Een beslissing wordt pas eind volgend jaar verwacht.