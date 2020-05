Beslissingen genomen met 'bang hartje'

Volgens viroloog Marc Van Ranst is het beperkt sociaal contact dat vanaf zondag mogelijk is, het maximale dat toegestaan kan worden. Hij bekijkt de maatregelen met 'een bang hartje', zei hij in Het Journaal.

Dat de curve naar beneden gaat, is een verdienste van iedereen, aldus de viroloog. 'De bevolking heeft de voorbije weken en maanden met veel burgerzin gehandeld.' Dat is ook de reden waarom de Nationale Veiligheidsraad deze stap durft te zetten. Hij wijst erop dat premier Sophie Wilmès opnieuw appelleert aan de burgerzin omdat elke vorm van controle onmogelijk is. Voordat er een nieuwe stap gezet kan worden, moet de nieuwe fase geëvolueerd worden, aldus Van Ranst. Hij benadrukt dat extra maatregelen niet voor 8 juni genomen kunnen worden. Een mondmasker is verplicht op het openbaar vervoer, maar niet in winkels. Het wordt wel ernstig aangeraden, verduidelijkt Van Ranst. In sommige winkels is het niet eenvoudig om de controle op het aantal mensen te behouden, klinkt het, daarom zijn mondmaskers nodig.

(foto © Belga)