Besmetting vastgesteld bij patiënt op niet-COVID-afdeling in ZNA Stuivenberg

In het ZNA Stuivenberg is maandag een besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld bij een patiënt in een meerpersoonskamer op een niet-COVID-afdeling. Volgens ZNA had de patiënt geen symptomen of klachten toen hij of zij zondag werd opgenomen. De patiënt is overgeplaatst naar een COVID-afdeling, de andere twee patiënten op de kamer hebben intussen negatief getest.

De patiënt in kwestie kwam zondagnamiddag het ziekenhuis binnen via de spoedafdeling en onderging een test op het coronavirus, waarvan de resultaten echter tot maandagmiddag op zich lieten wachten. De patiënt werd in tussentijd op een meerpersoonskamer ondergebracht. 'Nu de normale gang van zaken is hervat na de eerste coronagolf, zijn alle eenpersoonskamers in het ziekenhuis ingenomen', zegt ZNA. 'Als veiligheidsmaatregel dragen patiënten na opname op de kamer een masker, de bedden staan ver genoeg uit elkaar en de kamers worden ook verlucht.' Na het positieve resultaat van de test is de patiënt alsnog naar een COVID-afdeling overgeplaatst.

Verder lijkt de besmetting niet te zijn verspreid. 'De twee andere patiënten op de kamer hebben intussen negatief getest, ze worden over vijf dagen opnieuw getest', stelt ZNA. 'Zij blijven nu twee weken in quarantaine, in het ziekenhuis of -na ontslag- thuis.' De twee patiënten dragen ook dezelfde maskers als het verplegend personeel, klinkt het, en bevinden zich op een voldoende grote veiligheidsafstand van elkaar. 'Beide patiënten worden verzorgd alsof ze COVID-positief zijn, al is daar momenteel geen aanwijzing voor', aldus nog het ziekenhuisnetwerk.

(foto Google Street View)