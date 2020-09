Besmettingen blijven in dalende lijn

Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land blijft dalen. Vanaf 23 augustus tot en met 29 augustus kwamen er dagelijks gemiddeld 438,4 besmettingen bij. Dat is 12 procent minder dan de zeven voorgaande dagen.

Ook de sterfgevallen blijven dalen, met tijdens dezelfde periode gemiddeld 4,1 per dag. Het gaat om een afname met 37 procent. Tot slot zakten de ziekenhuisopnames met 42 procent tot gemiddeld 15,1 per dag. Wat de totale balans betreft, komt de teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie nu op 85.487 te staan. Het totale dodental klimt tot 9.897 en het totale aantal ziekenhuisopnames sinds 15 maart tot 19.020.

In onze regio lijkt de daling wel stilgevallen. 13 gemeenten zitten nog boven de alarmdrempel (Antwerpen, Wijnegem, Borsbeek, Aartselaar, Mortsel, Schelle, Schoten, Wommelgem, Niel, Boom, Hemiksem, Zwijndrecht, Rumst).

In negen gemeenten is er zelfs opnieuw een stijging (Mortsel, Aartselaar, Brasschaat, Boom, Edegem, Niel, Rumst, Stabroek, Wuustwezel). Ook in de stad Antwerpen is dat het geval. Enkel in Zwijndrecht is er een daling.

In vijf gemeenten zijn er al sinds ruim een week geen nieuwe besmettingen meer bijgekomen (Hove, Kapellen, Lint, Malle, Zoersel).

(Foto: © Pixabay)