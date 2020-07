Besmettingen in gemeenten rond Antwerpen zijn zorgwekkend "Er mag niet meer getalmd worden"

Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx dringt aan op 'proportionele' maatregelen om op te treden tegen mogelijke lokale uitbraken van het coronavirus. 'We moeten precies nagaan wat aan de hand is en kijken wat de proportioneel beste aanpak is', aldus Berx in De Ochtend.

De Antwerpse gouverneur pleit wel voor een betere informatiedoorstroming en meer gedetailleerde gegegevens om ook beter 'microchirurgisch' te kunnen optreden. Uit de cijfers blijkt dat het aantal besmettingen vooral in Antwerpen toeneemt. Zowel Antwerps burgemeester Bart De Wever als provinciegouverneur Cathy Berx dringen daarom aan op meer informatie om de brandhaard gericht te kunnen blussen. 'Snelle en accurate informatie krijgen is onze grootste zorg', zegt Cathy Berx. Zo is het moeilijk om gericht in te grijpen als er enkel cijfers beschikbaar zijn op stads- of districtsniveau. 'Dan is het zoeken naar een speld in een hooiberg', aldus Berx. Om echt 'microchirurgisch' te kunnen opereren zou er moeten kunnen nagegaan worden waar de uitbraken zich precies situeren. Gaat het bijvoorbeeld om een woonzorgcentrum, een zomerkamp,...?

Ook Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES-expertengroep, dringt aan op een betere informatiedoorstroming. 'We moeten meer informatie verzamelen'. Zo duiken er nu ook meer besmettingen op in de randgemeenten rond Antwerpen. 'Dat is zeer zorgwekkend. Daar mag niet lang over getalmd worden', aldus Vlieghe. Intussen pleiten de experten voor maatregelen op provinciaal niveau bij een mogelijke tweede golf. Antwerps gouverneur Berx vraagt om 'stap voor stap' te gaan. Zo moet er volgens haar eerst op lokaal niveau gekeken worden waar er ingegrepen kan worden. Dus om een provinciale lockdown te overwegen moeten strengere maatregelen op lokaal niveau onderzocht worden.