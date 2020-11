Er waren zondagmorgen nog 106 plaatsen op de afdelingen intensieve zorgen in België. Dat heeft de voorzitter van artsensyndicaat BVAS, dokter Philippe Devos, zondag verklaard. Volgens het hoofd van de intensieve zorgen van de ziekenhuisgroep CHC in Luik is er 50 procent kans dat die 106 plaatsen binnen tien dagen allemaal bezet zullen zijn. Ondertussen loopt het overbrengen van COVID-patiënten tussen Belgische ziekenhuizen en naar Duitsland voort en werden die tijdens het weekend opgevoerd. Van de zowat 2.000 plaatsen op intensieve zorgen in ons land, werden 1.160 bedden bezet door COVID-patiënten van wie de besmetting in een laboratorium werd bevestigd, zo blijkt uit de laatste cijfers van Sciensano. Het aantal opnames in de ziekenhuizen ligt rond de 700. Volgens Devos is het verzorgend personeel niet alleen uitgeput en ontmoedigd, maar ook woedend. "Sinds maart hadden heel wat acties en boodschappen kunnen worden geanticipeerd, maar dat is niet gebeurd", luidde het. De forse heropleving van de pandemie in andere landen leert wel dat het geen zin heeft wie dan ook met de vinger te wijzen, geeft de dokter toe. Het doel is te voorkomen dat er keuzes moeten worden gemaakt tussen patiënten die moeten worden gered. Maar in elk geval 'worden er procedures uitgeschreven', zei Devos. "De bio-ethische comités (van de ziekenhuizen) houden die denkoefening en we hebben vrijdag het Comité voor Bio-ethiek (van de FOD Volksgezondheid) gevraagd of er mogelijkheid is een nationale regel uit te vaardigen, voor het geval die fataliteit zich aandient. Ik heb geen zin dat het de arts is die zo'n keuze moet maken. Ik zou liever hebben dat de overheid dat doet", aldus Devos.Foto Belga