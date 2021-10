Besmettingen op school dalen met 10%

Het aantal besmettingen bij leerlingen is tussen 27 september en 10 oktober gedaald met 10 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's). Bij het personeel was er wel nog een stijging, net als bij de leerlingen in Brussel. Uit de gegevens blijkt dat er een positieve test werd afgenomen bij 0,29% van de leerlingen en 0,27% van de onderwijspersoneelsleden. 0,88% van alle leerlingen en 0,36% van de personeelsleden werd in quarantaine geplaatst.

Sinds maandag 27 september zijn er nieuwe richtlijnen over testen en quarantaine. Deze nieuwe richtlijnen hebben vooral effect op de duur van de quarantaine, die nu in veel gevallen fors ingekort kan worden. Sinds vrijdag 1 oktober is de mondmaskerplicht binnen scholen ook helemaal verdwenen in Vlaanderen.

'De herfst is begonnen, het griepseizoen breekt aan: we kunnen nog lang niet rusten op onze lauweren', zegt Onderwijsminister Ben Weyts. 'Toch is het hoopgevend dat de cijfers gestagneerd zijn of zelfs dalen.' Stefan Grielens, algemeen directeur van het Vrij CLB Netwerk, ziet dat de cijfers vooral in het secundair onderwijs dalen. In het basisonderwijs is er een status-quo: 'Het probleem lijkt in het middelbaar onderwijs van de baan, onder meer dankzij de hoge vaccinatiegraad bij middelbare scholieren.'

De cijfers staan in schril contrast met die van vorig jaar: 'Toen gebeurden de meeste besmettingen in het secundair onderwijs en was het basisonderwijs rustiger', aldus Grielens.

Foto Belga