Vaccinoloog Pierre Van Damme roept op om dit jaar een griepvaccin te laten zetten. Daarmee vermijden we dat er de komende maanden twee epidemies tegelijk rond gaan. Want ook de vierde corona-golf kan tegelijk pieken. In de eerste plaats moeten ouderen en mensen met chronische aandoeningen een griepprik krijgen. Maar ook 50-plussers of mensen die veel in contact komen met anderen wil Van Damme aanraden een griepspuit te laten zetten.