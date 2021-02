Door corona trekken we vaker de natuur in dan ooit, en dan maakt misschien ook u al wel eens een mooie weerfoto. Die kan je tonen op de Facebookpagina Meteo Antwerpen, een plek waar knappe weerfoto's worden gepost uit heel onze regio. Die pagina is een idee van ATV-weerman Jonas De Bodt en 4 andere weerenthousiastelingen. En vanaf morgen tonen we jouw mooiste foto misschien wel in ons nieuws.