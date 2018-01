Besparingen Carrefour : Antwerpen blijft gespaard

De maatregelen die Carrefour in België wil doorvoeren in het kader van het transformatieplan kunnen gevolgen hebben voor maximaal 1.233 personen, zo meldt het bedrijf.

De Antwerpse regio blijft gespaard. In de hypermarkten in Schoten, Borsbeek en Zwijndrecht verdwijnen geen banen.

Het gaat om 1.053 personen in de hypermarkten en 180 personen op de hoofdzetel van Carrefour België in Evere. Het plan is volgens het bedrijf nodig om kosten te drukken en te investeren in bijvoorbeeld de digitale ontwikkeling, de huismerken en verse en biovoeding. Carrefour spreekt van maatregelen 'met het oog op een inperking van de uitgaven en de werkingskosten en het verhogen van de efficiëntie'. 'Deze maatregelen zouden eventuele gevolgen kunnen hebben op de tewerkstelling in de hypermarkten en op de hoofdzetel', klinkt het. Zo streeft Carrefour naar 'een herziening van de efficiëntie in de 44 geïntegreerde hypermarkten'.

Twee structureel verlieslatende hypermarkten wil Carrefour sluiten: Genk en Belle-Île in Angleur. De hypermarkten van Westerlo, Brugge Sint-Kruis en Haine-Saint-Pierre moeten geïntegreerde supermarkten worden. De hypermarkt van Turnhout wil het winkelbedrijf terugschroeven in oppervlakte, maar wel nog binnen het format van een hypermarkt. Voor de hoofdzetel denkt Carrefour aan een vereenvoudiging en digitalisering van de taken, hogere productiviteit van de centrale activiteiten en een herziening van de investeringen. De maatregelen zijn niet van toepassing op de 443 Market supermarkten en 296 Express buurtwinkels. 'Deze overwogen maatregelen zijn noodzakelijk om de verdere ontwikkeling van Carrefour in België te verzekeren. Zij maken deel uit van het ingrijpend en ambitieus transformatieplan van de onderneming.' De directie wil de sociale gevolgen zoveel mogelijk beperken 'en en alle mogelijke alternatieve of begeleidende maatregelen overwegen in overleg met de sociale partners'.

De socialistische vakbond BBTK spreekt van 'een nieuw sociaal bloedbad' bij Carrefour. De bond is 'geshockeerd door de nonchalante en kille houding van de directie', klinkt het in een eerste reactie.

(foto © Belga)