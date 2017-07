Besparingen Maggie De Block : 200 opvangplaatsen voor jongeren met psychische problemen verdwijnen

Door de warmte melden zich opvallend meer patiënten op de spoedgevallendiensten. Het is er extra druk. Er gaan vooral meer oudere mensen met uitdrogingsverschijnselen naar de spoed. Voldoende drinken is dus echt de boodschap. Patiënten die trouwens nu in het ziekenhuis moeten verblijven, mogen op extra goede zorgen rekenen. Zo ook de kersverse moeders in het AZ Monica in Deurne.