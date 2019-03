De beste frietjes met stoofvlees kan je eten in het bekende Antwerpse restaurant Ciro's. Dat blijkt uit de wedstrijd van Gazet Van Antwerpen.Deze voormiddag nam eigenaar Eugene Haesaerts de prijs in ontvangst. Ciro's kent een rijke geschiedenis in het bereiden van klassieke Belgische vlees- en visgerechten. Nu komt daar dus de onderscheiding 'lekkerste stoofvlees met friet' bij.