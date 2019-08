Beste Wakeboarders verzamelen in Antwerpen

Er staat heel wat op het spel tijdens een nieuwe editie van Red Bull Full Moon op donderdag 15 augustus bij WakeUp Cable aan het Galgenweel.

De beste wakeboarders van ons land verzamelen in Antwerpen om er bij WakeUp Cable in het holst van de nacht de meest crazy tricks en combo's uit hun board te toveren. Spektakel gegarandeerd dus, met Belgisch kampioen kiteboarden Christophe Tack in de jury. Event car Red Bull Big Bob zorgt voor aangepast licht, vette beats en maar liefst 1000 euro prijzengeld.

Donderdag 15 augustus, de warming up start om 21u

Inschrijven kan nog steeds door een mailtje te sturen naar info@wakeupcable.be! Deelnemen aan een van de contests is optioneel en niet verplicht. Komen kijken is minstens even leuk!

(bericht en foto : Jetimport)