Beste zomer ooit voor Antwerp Airport

De luchthaven van Antwerpen heeft een recordaantal reizigers mogen verwelkomen in de zomermaanden juli en augustus. De maanden juli en augustus 2017 telden 53.548 reizigers, een stijging van 21,9% ten opzichte van de zomermaanden in 2016.

De groei in het aantal passagiers is voornamelijk te danken aan de nieuwe bestemmingen en extra capaciteit van TUI vluchten die zeker in de zomer erg populair zijn bij de vakantiegangers. De stijging voor de luchthaven van Antwerpen en van Oostende-Brugge toont aan dat regionale luchthavens aan belang winnen en dat reizigers makkelijker de weg ernaartoe vinden. Betaalbare parkings, snelle check-in, vlotte bereikbaarheid en de nabijheid van de luchthavens spelen hierbij ook een belangrijke rol in het beslissingsproces van de reizigers.