Bestelwagen gestolen door 'grappenmaker'

Een 44-jarige man stal vrijdag een bestelwagen van Bpost. Toen hij werd gearresteerd verklaarde hij dat het om een grap ging, bovendien had de man gedronken én was hij ambtelijk geschrapt.

Toen een medewerker van Bpost vrijdagmiddag een pakket wilde afleveren op de Amerikalei stapte een man in zijn voertuig en ging er met de wagen vandoor. De politie werd gewaarschuwd en zij vonden de verdachte met de camionette in de Lange Lozanastraat terwijl de verdachte het handschoenkastje doorzocht. Toen de man gearresteerd werd verklaarde hij dat de diefstal een grap was. De politie kwam er achter dat hij ambtelijk geschrapt was en teveel had gedronken.

(Bron: Gazet van Antwerpen)

(Foto: © Belga)