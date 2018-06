Criminelen hebben vrijdagnacht een bestelwagen in brand gestoken in de Drakenhoflaan in Deurne. Het vuur werd rond 2.20u opgemerkt. Toen de brandweer ter plaatse kwam stond de bestelwagen in lichterlaaie. Er zijn bij de brand verschillende knallen gehoord. De politie gaat ervan uit dat die knallen veroorzaakt werden door de banden en niet zozeer door explosies of schoten zoals getuigen dachten. De speurders gaan ervan uit dat het om brandstichting gaat. Een andere wagen die voor het getroffen voertuig stond, liep ook schade op en ook een boom raakte beschadigd door het vuur.