Bestelwagen rijdt in op vrachtwagen op Antwerpse Ring

Op de Antwerpse Ring is gisteravond een bestelwagen ingereden op een vrachtwagen die in de file stond. Net voorbij de aansluiting van de E19, richting Gent. De twee inzittenden van de bestelwagen raakten zwaargewond. De bestuurder moest gereanimeerd worden in de ambulance, op weg naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem. En ook de passagier werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de vrachtwagen kwam er met de schrik vanaf. De Ring was grotendeels versperd. Er was file door herstellingswerken in de Kennedytunnel. Ook vannacht zijn er werken en wordt er dus weer file verwacht op de Antwerpse Ring.