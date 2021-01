Bestuurder aangetroffen in het bezit van 29 dosissen cocaïne

De politie van Brasschaat heeft deze week een man met meerdere dosissen cocaïne in de wagen aangehouden.

Vorige dinsdag omstreeks 23u, controleerde onze interventiedienst een voertuig met Belgische nummerplaat in de Hanoteaulei te Brasschaat. De bestuurder, die een nerveuze indruk maakte, overhandigde de inspecteurs enkele individueel verpakte dosissen cocaïne. Bij een nauwgezette doorzoeking van het voertuig, werd in totaal om en bij de 20 gram cocaïne gevonden, verpakt in een 30-tal individuele dosissen.

De speekseltest wees uit dat de verdachte onder invloed was van verdovende middelen. De verdachte werd voorgeleid voor de Onderzoeksrechter. Drugs en de overlast die daarmee gepaard gaat is een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2020- 2025 van de politiezone Brasschaat.