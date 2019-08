bestuurder en passagier inhaleren lachgas ... gevolgen niet om te lachen

Tijdens het voorbije weekend heeft het verkeersondersteuningsteam van de regio West nachtelijke controles gehouden. Ze hadden de focus gelegd op asociaal rijgedrag, parkeerovertredingen en overtredingen op de verkeerswet. Maar ze hielden ook een chauffeur staande die na het inhaleren van lachgas, verschillende overtredingen beging.

Bij de actie tijdens het afgelopen weekend werden 23 bestuurders geverbaliseerd. Alles samen werden 36 processen-verbaal opgesteld.

Bestuurders met voorlopig rijbewijs negeren voorschriften

In de nacht van 16 op 17 augustus werd de aandacht van de anonieme verkeersploeg getrokken door iemand die opvallend over de Sint-Michielskaai reed. De bestuurder werd aan de kant gezet. De man was in het bezit van een voorlopig rijbewijs maar had geen L-teken op de achterruit bevestigd. Hij mocht ook geen passagiers aan boord hebben. De man kreeg een proces-verbaal en zal zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

De politie had een zichtbare controle aan de Kleine Koepoortstraat. Een bestuurster die de controle zag, begon zich zenuwachtig te gedragen. Bij de controle werd duidelijk dat ze over een voorlopig rijbewijs beschikte maar buiten de voorziene uren reed. Bovendien had ook zij het L-teken niet zichtbaar gemaakt voor achterkomende bestuurders.



Alcohol in het verkeer

Ter hoogte van de Van Meterenkaai merkte de anonieme verkeersploeg een voertuig op dat over het voetpad reed om zo de verkeerslichten op het volgende kruispunt te omzeilen. Gezien de gevaarlijke situatie werd het voertuig aan de kant gezet. De politie vermoedde dat de bestuurder gedronken had. De ademtest was positief waarna een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen volgde.

Verderop aan het Mechelseplein zag de politieploeg twee bromfietsers in de verkeerde richting rijden. Bij controle bleken de twee bestuurders te veel gedronken te hebben. Het rijbewijs van beiden werd voor zes uur ingehouden. Opvallend: de twee waren nog maar onlangs veroordeeld voor dronken rijden. Als ze voor de politierechter komen, kan de straf nog verhoogd worden.

Een geüniformeerde verkeersploeg zette aan de Meistraat een wagen aan de kant waarvan de databanken aangaven dat de technische keuring verlopen was sinds begin mei. De bestuurder gaf de indruk alcohol genuttigd te hebben. Hij legde een ademtest af waarna de politie was overgegaan tot het inhouden van zijn rijbewijs voor drie uur.

Nog een andere bestuurder, die aan de Ellermansstraat gestopt was door een wijkteam, werd betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Hij zag zijn rijbewijs voor zes uur ingetrokken worden.

Lachgas

Tijdens hun patrouille zag de anonieme verkeersploeg een wagen waarin de bestuurder en de passagier lachgas aan het inhaleren waren. Ze beslisten om de wagen een tijdje te volgen. Tijdens de rit maakte de bestuurder verschillende overtredingen. De auto werd in de Minderbroedersrui op een veilige plaats uit het verkeer gehaald en aan een controle onderworpen. De passagier had drugs op zak waarvoor een onmiddellijk minnelijke schikking opgesteld werd. De bestuurder zal zich moeten verantwoorden voor de verschillende verkeersinbreuken. De flessen met lachgas werden in beslag genomen.