Wie vandaag op café of restaurant ging, kon dat nog doen zonder Covid Safe Ticket. Maar vanaf morgen is dat dus gedaan. Zowel in de horeca als in de fitnesscentra wordt het coronacertificaat verplicht voor iedereen die 16 jaar of ouder is. Enkel wie buiten sport of op een terras plaatsneemt moet geen Covid Safe Ticket tonen. De annulaties in de restaurants stromen binnen, maar liever dat dan sluiten, klinkt het.