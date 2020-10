Bestuurder met €100.000 aan drugs op zak aangehouden na achtervolging

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 1 oktober tot zondag 4 oktober gezamenlijk een grensoverschrijdende actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Van de in totaal 1489 gecontroleerde personen waren er 250 in het bezit van drugs. 25 personen waren onder invloed. 11 personen werden gerechtelijk aangehouden en 12 voertuigen werden inbeslaggenomen.

Op zaterdag 3 oktober rond 21u15 wilde een ploeg van de Cel Patrouille en Toezicht van de Wegpolitie van Antwerpen een Renault Laguna met Belgische nummerplaat controleren op de E19. In eerste instantie gaf de bestuurder van dit voertuig aan te willen stoppen op een veilige plaats, maar ter hoogte van de verkeerswisselaar met de A12 vluchtte het voertuig weg. Na een achtervolging van meer dan 7 kilometer kon het geïntercepteerd worden. De bestuurder, een Fransman zonder vaste verblijfplaats in België, bleek in het bezit van 520 gram heroïne, meer dan 5 kilogram ketamine, 2500 LSD-trips en 2503 XTC tabletten. De straatwaarde van deze drugs bedraagt meer dan 100.000 euro. De bestuurder werd aangehouden en het voertuig inbeslaggenomen.



Ook in de provincie Antwerpen zette de Lokale Politie van Heist de achtervolging in op een voertuig dat zich niet aan een controle wou onderwerpen. Het voertuig haalde snelheden tot wel 190 km/uur in een zone 30. Tijdens zijn vlucht gooide de bestuurder cannabis naar buiten. Betrokkene kon uiteindelijk toch geïntercepteerd worden en zal zich later moeten verantwoorden voor de rechtbank.

De douanediensten van Antwerpen voerden een controle uit op briefzendingen bij de post. In 37 briefomslagen bleken niet minder dan 20,6 gram hasj, 67,7 gram marihuana, 14 cannabiszaadjes, 3,4 gram heroïne, 39,2 gram cocaïne, 13 XTC-pillen, verschillende LSD-dosissen, 12,7 gram ketamine, 15,4 gram MDMA en nog verschillende andere soorten designerdrugs te zitten