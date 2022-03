Bestuurder negeert rijverbod en stapelt inbreuken op

79 procent van de inwoners van Antwerpen, Beveren en Zwijndrecht blijft voorstander van de Oosterweelverbinding, ook na de heisa rond PFAS-verontreiniging. Dat blijkt uit een bevraging die onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Oosterweel-bouwheer Lantis uitvoerde bij 500 respondenten. 79 procent zegt voorstander te zijn van het Oosterweelproject, al vindt 18 procent het geldverspilling en meent 16 procent dat de PFAS-crisis een reden is om het project af te voeren. Voor driekwart van de respondenten heeft de Oosterweelverbinding en al wat daar bij komt kijken zowel troeven op het vlak mobiliteit als van leefbaarheid. De drie belangrijkste doelstellingen die naar voren komen in de peiling zijn file verminderen, luchtkwaliteit verbeteren en extra groen realiseren. Tijdens de werken zijn de belangrijkste aandachtpunten volgens de bevraagden de leefbaarheid in de buurt, een snelle uitvoering en de impact op het autoverkeer. Opvallend is wel dat 41 procent van de respondenten meent dat het Oosterweelproject de fileproblematiek rond Antwerpen niet zal oplossen. 'Dat is ook terecht en is een boodschap die we zelf ook uitdragen', zegt Luc Hellemans, CEO van Lantis. 'We moeten met z'n allen vaker anders op weg gaan en voor een alternatief kiezen. Het is een én-én verhaal. Daarom draagt Lantis, waar mogelijk binnen haar bevoegdheden, bij tot een versnelling van de modal shift. Maar wij zijn maar één van de gangmakers. Er zijn nog grote gezamenlijke inspanningen nodig om de ambitieuze modal shift waar te maken, in het bijzonder op het vlak van openbaar vervoer.' Foto Belga