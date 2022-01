Bestuurder op gemotoriseerde driewieler vlamt door Antwerpse straten

Maandagnamiddag merkte de verkeerspolitie een gemotoriseerde driewieler op die in de Keizerstraat een verbodsbord negeerde. De bestuurder deed dit bovendien aan hoge snelheid. Ook in de Van Ertbornstraat werd het voertuig aan hoge snelheid opgemerkt, voetgangers op het zebrapad moesten zich uit de voeten maken om een aanrijding te vermijden. Via de veiligheidscamera's kon het voertuig in beeld gehouden worden. Een interventiepatrouille kon de driewieler volgen. In de Graaf Van Egmontstraat veegde de bestuurder zijn voeten aan de geldende zone 30 bij het inhalen van aanschuivende wagens. Uiteindelijk kon de politie het voertuig aan de kant zetten in de Nationalestraat. Het rijbewijs van de man werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Gezien het levensgevaarlijke rijgedrag van de 30-jarige bestuurder werd zijn voertuig bestuurlijk in beslag genomen.