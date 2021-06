Bestuurder op pad zonder rijbewijs én onder invloed...

In Boom is de A12 vrijdagochtend enkele uren lang volledig afgesloten geweest door wateroverlast in de Rupeltunnel. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Richting Brussel gebeurde er ook een ongeval. Omstreeks 5 uur moesten politie en brandweer de tunnel afsluiten omdat door het onweer heel wat water op korte tijd de tunnelsleuf was binnengelopen. De brandweer pompte een deel van het overtollige water weg en om 7.30 uur kon in beide richtingen al een rijstrook worden vrijgemaakt. Om iets voor 8 uur was de tunnel volledig vrij richting Antwerpen, alleen de oprit Boom is daar nog dicht. Richting Brussel werden kort daarna al twee van de drie rijstroken vrijgegeven.Maar het kwaad was al geschied. In de omgeving was het bijzonder druk. Foto Gunter Maesschalk