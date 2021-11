Bestuurder rijdt in op takelwagen op Antwerpse ring

Vrijdagnamiddag is een man van 49 jaar zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Grotesteenweg in Berchem. Rond 14 uur werd de motorrijder achteraan aangereden door een voertuig. Het slachtoffer liep ernstige verwonding op en kreeg ter plaatse de nodige zorgen toegediend door een medisch team. In het ziekenhuis bleek dat de man levensgevaarlijke verwondingen had opgelopen. Ook de dame die met haar wagen tegen de motor reed, had medische zorgen nodig. Ze was erg aangedaan door de feiten. Wat de precieze omstandigheden van het ongeval zijn, wordt verder in kaart gebracht. Beide voertuigen moesten omwille van de opgelopen schade getakeld worden.