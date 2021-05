In Aartselaar is in de nacht van woensdag op donderdag een dode gevallen bij een verkeersongeval op de A12 richting Antwerpen. Dat zegt de federale politie. Een wagen met Nederlandse nummerplaat reed er omstreeks 3.20 uur aan het kruispunt met de Langlaarsteenweg achteraan in op een stilstaande vrachtwagen. De bestuurder overleefde de klap niet. Alle hulp kwam te laat.

Foto GVA