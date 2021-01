Bestuurder vlucht weg na ongeval maar wordt gevat

Een automobilist verwittigde gistermiddag de politie omdat hij in de Lange Nieuwstraat langs achteren was aangereden door een voertuig. Na de aanrijding reed het voertuig weg, maar even verderop kon het slachtoffer de bestuurder toch aanspreken.

Volgens het slachtoffer verkeerde de bestuurder onder invloed van alcohol, bovendien reed de man opnieuw weg van zijn slachtoffer zonder een aanrijdingsformulier in te vullen of te wachten op de politie. Volgens omstaanders reed het voertuig al langer aan hoge snelheid rond in de omgeving. Terwijl de politie bezig was met het verhoor van het slachtoffer, reed het vluchtende voertuig langs de politie. Het slachtoffer herkende de wagen meteen en een toegesnelde interventiepatrouille kon het voertuig aan de kant zetten voor een controle. De bestuurder ontkende betrokken te zijn bij de aanrijding, maar bleek wel onder invloed van alcohol en bovendien was zijn voertuig niet verzekerd. Dat werd dan ook in beslag genomen. De man zal zich na ontnuchtering moeten melden voor verhoor om de situatie uit te klaren. Hij zal zich bovendien bij de politierechter moeten verantwoorden voor de andere vastgestelde inbreuken.